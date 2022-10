KUULA | Heili Klandorf-Järvsoo räägib otse ja ausalt tantsusaadete telgitagustest

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Eesti Naine: Kristiina Heinmetsa podcast "Iga naine on lugu" Heili Klandorf-Järvsoo: armastan elu selle kirevuses 1x 0.25

Võistlustantsule kuulub tema hing ja süda. „Kui ma lapsena lõpuks soostusin trennisaali minema ja nägin saali sisenemas üht poissi, siis teadsin, et temaga hakkan treenima võistlusteks,“ meenutab Heili oma lapsepõlve esimesi mälestusi treeningsaalist. Ta lisab, et tema õde oli sündinud tantsija, tema ise aga ei olnud oma pehmemate kehakumerustega kunagi sobilik tantsumaailma jaoks.

Heili tunnistab, et tema teekonda on mõjutanud keskmisest tundlikum ja empaatilisem iseloom ning paljud otsused teeb ta oma sisetunde järgi. „Maksimeerin oma häid emotsioone ja tundeid nii töös kui ka partneri valikul. Olen teinekord liiga abivalmis ja aitan, sest ma ei suuda pealt vaadata kui sõbral on mure. Olen lõpuks õppinud aktsepteerima, et olen kohusetundlikum kui peaksin ehk see on nn klassikaline viielise-sündroom,“ arutleb Heili. Tema sõnul on see tegelikult paljudesse naistesse sisse kodeeritud. „Ma ei saa ega oska endale armu anda ning püüdlen ikka perfektsionismi poole,“ naerab Heili oma iseloomuomaduste üle.

Vanemad on andnud talle oskuse ise hakkama saada. „Ema õpetas alati, et kui lubad midagi teha, siis tee see valmis tähtajaks. Kohusetundlikkus on minu ema jaoks väga oluline,“ märgib Heili. Tema sõnul õpetas isa talle, et enda arvelt ei tohi midagi teha, eriti kui tunned, et oled hästi teinud ja sind kasutatakse ära. „Vanemad ostsid mulle auto ja andsid bensiinikaardi. Kui kaardi limiit otsa sai, siis laiutasid nad käsi ja ütlesid, et nemad on oma panuse andnud ning edasi vastutan minu. Eks ma proovisin protestida, aga lahenduse pidin siiski ise leidma. See oli parim õppetund, mida vanemad mulle oma reageerimisega andsid,“ mõtiskleb Heili.

Oma isaga saab Heili vestelda avatult kõigest. „Mul on isaga sarnaseid jooni. Me mõlemad ei pürgi ise lavale, vaid meile meeldib olla nn tagatubades… See on kordades huvitavam,“ kinnitab Heili.