Ameeriklased muud ei teegi – kui ema, venda või last näevad, krabavad selle kohe kaissu ja kukuvad seletama, kui hullu moodi nad teda armastavad. „I love you!“ kõlab keskmises Ameerika kodus tihedamini kui „tere hommikust!“ või „head aega!“. Eestis laseme need kolm kaunist sõna üle huulte aga põhiliselt siis, kui tahame, et teine inimene meie heaks midagi teeks.