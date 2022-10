10 iluküsimust

Hommikuti pesen nägu ainult veega, õhtul kasutan Thisworks Evening Detox Cleansing Waterit. See on nii värskendav suurlinna mustuse näolt pühkimiseks. Päeval kannan näole Matisi päikesekaitsekreemi, õhtul Kiehl′si kontsentraati Midnight Recovery. Huultel kasutan Sensai Total Lip Treatmenti, mis hoiab huuled pehmed ja ilmastikukindlad. Hiljuti vihjas mu ema, et oleks vist aeg silmaümbruskreem rutiini lisada. Õnneks mu hea sõber tuli appi ja mul on nüüd Löwengripi silmakreem, mida proovin kasutada nii regulaarselt, kui vähegi meelde tuleb.