Üheksa fakti une kohta. Mis on "pühapäeva insomnia"?

1. Uni sõltub kolmest peamisest tegurist, mida teadlased märgivad saksakeelse sõnaga Zeitgeber: valgus, kellaaeg ja melatoniin. Kõige tugevam mõjutegur on valgus – pimedas magame, valges oleme ärkvel. Valguse olulisust näitab seegi, et kuni 90%-l pimedatel inimestel on uneprobleeme, neil puudub tavapärane valge ja pimeda aja rütm. Kellaaeg paneb paika meie sotsiaalse käitumise, mis loob sisemise kella. Ning kolmas tegur: hormoon melatoniini tase tõuseb pimeduse saabudes ja väheneb koidikul. Tänu sellele hormoonile toimib ärkveloleku ja magamise tsükkel.