KUULA | Liina Tennosaar: ma kasvasin üles ajastul, kui narrimine oli tavaline

„Egoniga on meil väga hea koos olla. Mina armastan üle kõige vaikust, lihtsalt voodis lamada ja lakke vaadata… Aga Egon armastab kitarri tinistada ning oma vinüülikogu kõvasti kuulata. Eks see ongi meie ainus erisus, sest kõike muud me armastame teha koos,“ räägib Liina.

Kuula saadet ja saad teada, mis seos on Liinal Leniniga ning millise lubamatu käitumisega ta koolis 3. klassis vahele jäi. See on tänaseni tema suurim pahe ning andis ta pojale põhjuse öelda: „Ema, sa oled mulle õpetanud, et ebanormaalsus on normaalsus.“