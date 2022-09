220 eurot otse prügikasti – kaheksa soovitust, kuidas vältida toiduraiskamist

Ministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul maksavad inimesed toitu ära visates selle eest kaks korda: ostuhetkel poes ning hiljem jäätmeveo eest. „Toiduraiskamisel on tõsised tagajärjed – lisaks rahale on ära kulutatud loodusressursse ning tootmise ja transpordi käigus õhtu paisatud kasvuhoonegaase. Need koormavad asjatult keskkonda,“ selgitas Soomlais.

Kodudes kipub toitu raisku minema eri põhjustel. „Näiteks on pakendil kirjas olev „Parim enne“ kuupäev mööda läinud, külmikusse on jäänud avatud pakend, milles olev toiduaine ei näe enam hea välja, puu- või köögivilja koor on krimpsu tõmmanud või on leib-sai kõvaks läinud. Juhtub ka, et ostetakse liiga palju toitu allahindluse tõttu või emotsioonide ajendil. Mõnikord visatakse ära aga söögikõlbulik toit, et uutele ostudele külmikus ruumi teha,“ ütles Soomlais.

Kaheksa nippi, kuidas säästa raha säästa ja vähendada toidu raiskamist:

1. Osta ainult vajalikku kaupa ja koguses, mille jõuad lõpuni tarbida.

2. Säilita toitu õigel temperatuuril. Toidu õigel temperatuuril hoidmine võib selle värskust oluliselt pikendada. Jälgi, mis toiduained tuleks panna külmkappi ja mis säilivad ka toatemperatuuril.

3. Eralda külmikus üks ala nendele toiduainetele, mis tuleks esmajärjekorras ära tarbida. Pane sinna avatud pakendid ja läheneva kõlblikkuse kuupäevaga tooted, poolikud puu- ja köögiviljad ning teised kiiremini riknevad toiduained.

4. Loo aeg-ajalt külmikus korda – tõsta varem ostetud toiduained külmikus ettepoole, et need oleks nähtavamad ja käeulatuses.

5. Pakendil märgitud „Parim enne“ kuupäeva ületanud toit on sageli endiselt söögikõlbulik. Selles veendumiseks tee pakend lahti ning vaata, nuusuta ja maitse toiduainet. Suure tõenäosusega on see endiselt väga hea.