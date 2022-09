Lehte Hainsalu: Vene karu jäljed ei kustu kunagi, sest ta käib aina oma jälgi pidi ja naudib neid

Poisipõnn on saanud viiendaks sünnipäevaks paki kaarte. Nende ühel küljel on kujutatud mõne looma käpa või kabja jälg ning teisel küljel on kirjas eluka nimi. Laps loeb: KARU. Tema armsa kaisumõmmiku jälg. Poiss jookseb aialõkke ääres istujatele kaarti näitama, et kelle jälg, kelle jälg? Väga huvitav jah, võib-olla hundi oma, arvatakse. Ehee, ei ole, hoopis karu! on poiss võidurõõmus.