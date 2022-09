KUULA | Psühhoterapeut Kristjan Puusild: tee oma jooksutrennist või kõndimisest tõeline elamus

Kuidas ja kui pikalt kõndida ehk kas 10 000 sammu päevas on pigem soovitus või peaks see olema norm? Kuidas ennast häälestada liikumisele? Kas liikumine võib olla ka lõdvestav? Rita Rätsepa vestluskaaslaseks on 40 maratoni jooksnud ja 10 aastat jooksulaagreid läbi viinud terapeut Kristjan Puusild.