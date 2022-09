KUULA | Kristina Herodes: ebaõnnestumised on tohutu väärtusega

Üsna tihti võib Kristina Herodese töö näha välja järgmine: ta seisab koos beebiga lava juures, kus annab juhtnööre modellidele, ning samal ajal parandab õhtujuhi teksti. „Eks ma teinekord armastan varjuda oma pikkade blondide juuste ja helesiniste silmadega justkui ühiskonna stereotüübile omase „rumaluse“ taha. Nii mõnegi alfaisase kommentaari olen naeratades vastu võtnud ja samas sisimas itsitanud. Ei tasu ju võidelda inimestega, kes on kinnistunud oma väiksesse maailma,“ räägib Herodes ja lisab: „Teinekord on vabastav kui sinult midagi ei oodata.“

Ta on koondanud enda ümber inimesed, kelle arvamus on talle oluline ning nimetab neid „Minu inimesteks“. „Vahel panen ma meelega oma instagrammi veidi paljastavamaid pilte, sest ma olen 45-aastane ja kolme lapse ema. Ma olen selline nagu ma olen. Ja pole kunagi tundnud ennast kaunima ja ihaldusväärsemana kui täna. Ja seda just iseenda jaoks,“ räägib Herodes.