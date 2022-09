VAATA SAADET | Tiit Priidel: ma ilmselt poleks praegu elus, kui minust poleks saanud kunstnik

Lapsena armastas Priidel joonistada ja meenutab tänutundega seda, et vanemad kinkisid talle tema lapsepõlve joonistused. „Kui elasin üle väga rasket lahkuminekut oma tolleaegsest kaaslasest, siis mõistsin, et ma pean midagi oma elus muutma. Olin augus ja vajasin uut sihti. Maalimine tuli sel perioodil ise minu juurde ja nii läksingi EKAsse õppima,“ kirjeldab Priidel. „Täna ma korraldan maalilaagreid ja müün oma maale. See on aga ebastabiilne töö ehk minu sissetulek sõltub ka praegu minu üritusturunduse ettevõttest. Kunstniku töö ei too Eestis leiba lauale,“ nendib ta.