Lehte Hainsalu: manitseme oma kaaslasi nende lõbus ja ülbuses ja ahnuses piiri pidama, ent kus on piiri piir?

Me manitseme oma kaaslasi (või naaberriike) nende lõbus ja ülbuses ja ahnuses piiri pidama, ent kus on piiri piir? Mitu autot peab villa hoovis olema või mitu ülikonda ja kingapaari kapis leiduma, et küllalt tunduks? Mitut riiki peab üliriik oma käpa all hoidma, et endale ja ülejäänutele piisavalt võimas näida? Kui kõrgele taevasse peab ehitatama hooneid, kui sügavale mere alla kiirtunneleid?