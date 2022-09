RETRO | Kas tunned ära? Neid esemeid oli 70ndatel pea igas Eestimaa kodus

Nimetatud esemed on pärit omaaegse Tallinna Ehituskeraamika Tehase kauaaegsest kirevast toodangust. Keraamikatööstus on Eestis pikkade traditsioonidega, kuid mitme kümnendi vältel (1960.–1980. aastatel) tuli suurem osa eestlaste argikeraamikast – nii tarbe- kui ka dekoratiivsed vormid – just sealt, Tallinna keraamikatehasest. Enam kui kolmekümne aasta vältel tegutsedes kujunes TEKT-st nõukogude aja üks olulisemaid siinse kodukeskkonna kujundajaid.