Nägu siledaks võimeldes

Kui särava naha ja värske ilmega Mari minu vastas istet võtab, vilksab peast läbi mõte, et kahekümnendates eluaastates ju toimibki kõik, võimle või ära võimle, ikka on sul babyface. Aga võta näpust, minu uudishimuliku pärimise peale vastab Mari, et saab peagi 39. Vaat nüüd tekkis näovõimlemise vastu tõeline huvi!