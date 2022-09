Minu lemmiklooks sai „Vabaduse vangis“, sest olen tundnud ennast pikka aega just nii. Pealtnäha ei ole mul midagi viga, kuid keegi ei näe teise inimese sisse. Olen 25 aastat olnud suhtes, mis tegelikult meenutab vabaduse vanglat. Eks see on ka minu viga, et ei ole suutnud midagi ette võtta. Olen nii oma harjumustes kinni, et ei julge teha suuri valikuid. Nii hea on lugeda selliseid jutte ja saada targemaks, et mida võiks ise elus paremini teha.