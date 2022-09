REIS | Teekond maailma äärele. „Mida kaugemale Põhja-Norras lähed, seda meeletum on elamus“

Toiduterapeut ja fotograaf Hele-Mai Alamaa (48) on läbi elu olnud suur matkasell ja loodusearmastaja, värske õhu sõltlane. Autoga matkamine on viimase 3–4 aasta harrastus. Käidud on Lapimaal, Lätis, Leedus, Ahvenamaa saarestikus, igas Eestimaa nurgas. Seekord võeti sihiks Nordkapp, Mandri-Euroopa kõige põhjapoolsem punkt Norras. Autoga, telk katusel.