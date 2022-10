Mind vägistati... ilma minu teadmata

Ave on kahekümnendate esimeses pooles olev särtsakas naine, kes mõjub igal koosviibimisel seltskonna hingena. Ta on soe, avatud, siiras. Aga pidudel tekib tema siirastesse silmadesse õhtutundide lisandudes murehelk. Ave ei jää koosviibimistele kunagi kauaks ja eelistab koju minna kas viimase ühissõidukiga või valibki üritusi selle järgi, et saaks koju kõndida.