Kuiv nahk, ebaühtlane jume, elutuna näivad juuksed. Kuidas kustutada suvekahju?

Kuiv nahk, ebaühtlane jume ja elutuna näivad kahused juuksed viitavad, et midagi on suvel tehtud kas liiga palju (hmm, need lõputuna näivad rannapäevad...) või liiga vähe (naha ja juuste kaitsmine UV-kiirte eest ning niisutamine-toitmine). Pole hullu! Vigadest ikka õpitakse ja järgmisel aastal on taas võimalik üht-teist paremini teha. Seniks aga läheb käiku plaan B ehk naha ja juuste taastamine.