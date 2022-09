Anne Bõkova: kõik meie sõbrad ja tuttavad väljendavad oma seisukohta selgelt. Sõda on näidanud, kes on kes

Euroopasse saabumise esimesest päevast teadsin, et varem või hiljem julgen Kiievis ära käia. Mis iganes asjaoludel. Eesti, minu teine kodumaa, on pakkunud mulle tohutult tuge ja mõistmist, kuid pole siiski suutnud asendada riiki, mis on mu südames. Otsustasime, et lähen nädalaks koju, et lähedastega kohtuda ja tekkinud küsimusi lahendada.