Hoolitse oma mälu eest: millised ravimtaimed aitavad meele värskena hoida?

Ühe olulise aspektina toob loodusterapeut välja ka une. „Uni on keha võimsaim loomulik viis taastumiseks. Tegelikult võib unepuudus sind isegi haigeks teha. Maga kindlasti keskmiselt umbes 8 tundi, et sinu keha saaks taastuda päevast. Kui oled puhanud, siis toimib mälu ka kordades paremini,“ lausub ta.

„Rosmariini kasutamise traditsioonid mälu parandava taimena ulatuvad Vana-Rooma aegadesse. Selle puhul on aga oluline teada, et seda võib tarvitada 2-3 nädalase kuurina ja siis teha paus. Kindlasti ei tohiks seda tarvitada 365 päeva järjest,“ selgitab Kivistik. Lisaks toob loodusterapeut välja, et kurkum on kahtlemata kõige võimsam ravimtaim planeedil. „Kurkum pärineb ingveri perekonnast, mida kasvatatakse peamiselt Indias, Hiinas ja Indoneesias. Sisaldab erinevaid raviomadusi, näiteks kurkumiini, mis on võimas antioksüdant,“ kirjeldab ta.