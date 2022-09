KUULA | Suhtejutud: „Kõige valusam ei ole keharoim, vaid reetmine“ ehk petmise anatoomia

„Suvi on läbi. Ja kahtlustan, et nii mõnigi suhe läks sel perioodil petmise nahka,“ alustab Risto kelmikal toonil, kuigi lisab mõttesse vajudes, et tema tutvusringkonnas ei toimunud suhtestaatustes siiski suvel olulisi muudatusi.



Heidit pidi aga tõdema, et tema tuttavate seas on viimasel ajal nii mõndagi juhtunud ja ta juhtis tähelepanu huvitavale tõigale, et mõned petmisega seotud episoodid tulevad alles aastaid hiljem välja.