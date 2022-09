Edukalt ulakas

Esmaspäeva hommikul erootikapoe ukse taga aega parajaks teha ja esimese külastajana siseneda näib vist pisut meeleheitlik, kuid huvi ei anna häbeneda. Peamine huviobjekt pole siiski vaid erksavärviliste toodetega poeriiulid, vaid tema ise, kaupluse Ulakas Kaunitar omanik. Kaunis, blond ja pikajuukseline, seksikas, seda kindlasti. Avala pilgu, julge jutu, hea vormiga – nagu gasell! See võrdlus pole üldse meelevaldne, sest ajaleht Äripäev on Kirki Kubri ettevõtte kiirelt kasvavate firmade edetabeli Gaselliks tituleerinud. Seda juba kolm korda järgemööda. Kaaskonkurente leidub igal erialal, kuid seksika pesu ja lelude müüja on nende seas ainulaadne. Gaselli top’i pääsemise tingimuste hulgas on nõue, et ettevõte oleks viimase paari aasta jooksul kasvatanud nii müügitulu kui ka kasumit poole võrra ning oleks tegutsenud vähemalt kolm aastat.