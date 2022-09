Eva Luigas: oli aegu, kui olin koera peale armukade, ja paistis, et Naksi sai sellest aru

Naksi oli jahikoer ja see oli ka põhjus, miks ta meie perre tuli. Sest mu mees on jahimees. Iga jumala kord, kui keegi Naksiga õue minema asutas, oli koer veendunud, et nurga taga peidab end põder või vähemalt metssiga. Ta lasi juba koridoris kuuldavale hüüu, mis pani trepikoja aknaklaasid kergelt klirisema.