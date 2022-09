VAATA SAADET | Jesper Parve: ausus on seotud julgusega ja vastutusega oma tegude eest

„Ausus on seotud julgusega ja vastutusega oma tegude eest. Paganama hea tunne on elada vabalt, mitte midagi varjates,“ ütleb kolme lapse isa. Jesper lisab, et nüüd on tal väike tütar ning temale tuleks ausust edasi anda teistmoodi. „Poistega on lihtne. Väikesest peale ei ole ma neil aidanud midagi teha, vaid nad on ise proovinud, katsetanud ja õppinud lahendusi leidma. Üldiselt nad saavadki ise hakkama ja mina pean sekkuma harva,“ kinnitab ta.

Jesper Parve tegi kannapöörde ligi 10 aastat tagasi. Endisest sportlasest on tänaseks saanud hinnatud kirjanik, omanimelise kirjastuse looja, mitmete meeste teemaliste saadete juht, aga südames on ta ikka veel maailmarändur, sest sisemine mehelikkus vajab raputusi. „Meestel on omad huvid, mis hoiavad mehi vitaalsetena, energeetiliselt paigas. Elukaaslased ei pea kogu aeg juures olema,“ leiab Jesper ja lisab: „Mina ei tohi olla õnnetu, kui minu kõrval ei oleks abikaasat. Ma pean olema ka üksi õnnelik.“

„Inimene saab sinust sada protsenti alles siis, kui sa ise suudad ennast õnnelikuks teha,“ filosofeerib Jesper. „Õnnelikkus ei sõltu teisest inimesest, et ootad justkui koerana saba liputades, et keegi teeks sind õnnelikuks. Õnn on kahepoolne.“

Jesper märgib, et viimane pooleteist aastat on olnud väga intensiivne. „Nüüd on puhkuse aasta tulemas, et end ja oma tervist turgutada. Reisimine on minu kirg, seega on Argentina ja Brasiilia avastamine ees,“ avab oma plaane maailmarändur. „Ma kuulan oma keha ja seda, mida tunnen. Ma olen elus jõudnud punkti, kus saan ise otsustada, mida teen. Ma olen sellise elu nimel pidanud palju pingutama, et omada vabadust mitte tõusta voodist püsti, kui nii tunnen,“ kinnitab Jesper.

Head kuulamist!

