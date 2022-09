Jackie Kennedy ja Marilyn Monroe elus oli kaks olulist meest – üks oli president Kennedy, kes oli salapärane teine?

Et Marilyn ja Jackie olid eraelus rivaalid, tuli daamidega diskreetselt suhelda. Juuksuril oli must Mercedes, millega ta sõidutas prominentsed kliendid salongi. Ta kujundas Marilyni ja Jackie soenguid, kuid ei jaganud kunagi nende saladusi.

Kenneth pidas juukseid naise kõige olulisemaks aksessuaariks. Ta soovitas klientidel juuksed pisut pikemaks kasvatada, et soeng mõjuks vabamalt ning et juukseid saaks vahelduseks kõrva taha sättida. Omaaegsed kiivrit meenutavad lõikused, lühikesed ja ranged, jäid tänu temale aja jooksul unustusse. 1960. aastatel kasutati ohtralt juukselakki, kuid Kenneth eelistas jätta kiharatele vabadust ja soengut lakiga jäigaks mitte „betoneerida“.

2020. aastal ilmus tippjuuksuri biograafia „Kenneth: Shear Elegance“, mis jutustab juuksuri eluloo. Kenneth sündis 1927. aastal New Yorgis. Pärast mereväge registreeris ta end New Yorgi Wanamakeri iluakadeemiasse, seejärel avas ema pahameeleks salongi, kuigi too arvas, et juuksuriamet ei ole punaverelisele poisile sobiv elukutse.