Mart Kadastik: oletus, et mulle vaatavad vastu nutetud silmadega ja sõjakoledustest muserdunud inimesed, oli ekslik

Muidugi ei peaks professionaalne pedagoog olema oma õpilaste välimusest sedavõrd haaratud. Aga ma ei ole elukutseline. Ma polnud oma elus ainsatki tundi õpetajana töötanud, kuigi mul on eesti filoloogi diplom. Vabandav asjaolu peaks olema ka see, et olin siiski täiskasvanute õpetaja, pealegi lepinguta (ja järelikult ka ilma tasuta) töötav vabatahtlik.