KUULA | Suhtejutud: kas seksleludel on magamistoas oma koht?

Heidit nendib hämmastusega, et mitmetes seltskondades jõuab jutt alati ka seksi ja seksleludeni. „Ma veel hommikulgi mõtlen, et kuidas see JÄLLE nii minna sai?“ naerab Heidit. Paistab, et eestlaste vabameelsuse tase jõudnud selleni, et seksist ja seksmänguasjadest rääkimine on täiesti normaalne.