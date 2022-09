Taasavastatud elegantsus

Pärast paari rõõmutut pandeemia-aastat on moepilt taas muutunud rõõmsamaks, värvikamaks, luksuslikumaks ja elegantsemaks. Minimalism on elegantne, kuid ühe range reegliga: iga detail olgu läbimõeldud ja kõnekas. Lihtsustrend seab au sisse teksapüksid, efektsed topid, monokroomsed komplektid ja klassikalised põhirõivad.

Riided on vaid raam, tavatses rõhutada Virginia Woolf. „Rõivad on vaid sümbol sellest, mis on peidus sügaval selle all“ (Virgina Woolf, „Orlando“). Elegantne naine ei liialda, olgu moemaailma võimalused kui suured tahes.