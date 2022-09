Kunstnik Peeter Laurits: mind on inspireerinud kõik naised, kellega olen koos elanud

Peeter läkitab endast fotod, millel ta koos väikese tüdrukuga mööda metsa kõnnib. Need on proovivõtted järgmisel suvel Jaan Tootseni ja Joosep Matjuse vändatavast filmist „Värvilised unenäod“. Lugu on tüdrukust, kes metsas hulkudes leiab seal elava kummalise kunstniku, kuidas nad koos ringi kolavad nii vesteldes kui ka vaikides. Kummaline kunstnik on väljamõeldud tegelane, kel siiski silmanähtavad paralleelid Kütiorus elava Peeter Lauritsaga.