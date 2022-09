KUULA | Elustiili koolitaja Terje Mander: teinekord on armastuse nimel vaja teha detox ka inimestest

Taastada side lapse isa Indrek Rahumaaga on olnud käänuline teekond ning oskus kärgperena kõikide selle erisustega toime tulla suurim õppetund. Jääda truuks iseendale olukorras, kus elu on kokku kukkumas ja kõige lähedasem inimene, ema, on lahkunud nõuab suurt hingejõudu. Sellised katsumused muudavad inimest jäädavalt ja õpetavad otsima enda sisemist rahu räägib Terje.

„Teinekord tuleb teha detox inimestest, et intellektuaalne väärkohtlemine lõppeks,“ lausub Terje tähendusrikkalt. „Aususe tunne iseendas, kontakt oma eraklikkusega ja rännak sisemaailma aitab meid edasi. See eeldab teadlikku tegutsemist ja spetsiaalsete tehnikate kasutamist,“ räägib harmoonia õpetaja. „Oskus olla tänulik kõige eest, paluda armastust ja julgus pöörduda ka jumala poole – ka see aitab. Tänu ja alistumine käivad käsikäes,“ räägib elustiilinõustaja.



Headuse printsiip on oluline, nagu ka vajadus leida oma eluliin, rõhutab Terje. „Nii mõnelgi mehel on vaja naist, kes oleks tema eluliin. Ta on liiga nõrk, et ise hakkama saada ja suure ego peitmiseks ollakse kinni oma kasvavas egoismis, mida aitab paisutada enda ümber kogutud uute inimeste seltskond. Tähtis on aga oskus jääda truuks oma juurtele ja kasvatada sellest oma elupuu, mitte siduda end mõne teise inimese tugeva võra külge.“