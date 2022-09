VAATA SAADET | Endine epeevehkleja Nikolai Novosjolov: olen pereinimene, aga kehv sõber

Millised on kahe kooliealise tütre isa Nikolai Novosjolovi pere 1. septembri traditsioonid ja mida mäletab Nikolai enda elu esimesest koolipäevast? Räägime isarollist ja sellest, mida Nikolai oma isalt enim kõrva taha on pannud. „Minu isa on rohkem tegude mees, olen tema pealt õppinud, et kui midagi käsile võtad, viid selle ka lõpuni,“ ütleb Nikolai. Isa roll oli teeneka vehkleja sportlasekarjääris väga suur, tema kõrval tegi väike Nikolai oma esimesed sammud spordis. Nüüd, juba aastaid laste vehklemistreenerina tegutsev maailmameister peab laste suunamisel oluliseks hästi selgitada, miks midagi tehakse ja kuidas see mõjutab tulemust: „Räägin lastele, et igal otsusel on tagajärg, mõtle enne otsustamist asjad hästi läbi.“