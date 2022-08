KUULA | Kui laps ei taha kooli minna. Koolipsühholoog räägib, miks tekib koolihirm ja kuidas last aidata

Kui suvepuhkus saab läbi, on aeg lülituda sügiselainele ja paljude perede jaoks tähendab see, et algab KOOL ja tuleb taas kohaneda koolirütmiga. Mitte kõikidele lastele ei ole kooli minek aga oodatud sündmus. Ajakirja Eesti Naine podcast'is „Vaimse tervise heaks“ räägivad psühholoog Rita Rätsepp ja psühholoog, pereterapeut ning Põltsamaa ühisgümnaasiumi koolipsühholoog ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhataja Karmen Maikalu, mida siis sellisel puhul teha.