Mina olengi etikett

Öeldakse, et Eesti on muinasjutumaa. Ja kuigi lossid ja ballid on viimase 30 aastaga argiseks muutunud (sõnad), ei ole meie muinasjutus kuningriiki. Õnneks. Sest nii pole ka sünnijärgset troonikohustust ega sajandeid tagasi kirjutatud õukonnareegleid. Meil on vedanud, et lokkava roosiaiaga roosa lossi kaudu on meie silmaringi, meeldimusi, harjumusi ja hoiakuid vaat et märkamatult kujundanud viis naist ja üks mees, keda seob ajaloos üks ja seesama tiitel – Eesti Vabariigi presidendi abikaasa.