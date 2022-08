Maagiline hetk võtetel, armumine esimesest silmapilgust – Prantsuse filmistaar Isabelle Huppert on oma kaasaga koos 40 aastat

Ajakirjanike soovile kohtuda tema abikaasaga reageerib Prantsuse kuulsaim näitlejanna Isabelle Huppert karjatusega, justnagu oleks tal palutud paljalt laual tantsida: „Oi ei!“ Ta on alati eraelu kiivalt kaitsnud, kuigi see on olnud tal imekspandavalt stabiilne – pea 40 aastat on ta olnud koos kirjaniku, režissööri ja produtsendi Ronald Chammah’ga.