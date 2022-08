„Mu mõõdud olid juba sellised, et see ajas nutma.“ Beebikilod ei kadunud ühegi nipiga. Kuidas Hille lõpuks 4 kuuga 18 kilo alla sai?

Hille on eluaeg sale olnud, kaalunud 56 kilo ringis ning ülemäära palju toiduteemadega pead vaevanud pole. Ka esimese lapse ootamisega kogutud kilod kadusid kui iseenesest. Järgmisel korral see aga enam ei õnnestunud. Nimelt kosus Hille teist last oodates jõudsasti ja võttis üheksa kuuga juurde 17 kilo. Muidugi lootis ta varasema kogemuse põhjal neist taas sama hõlpsasti lahti saada, kuid tema keha oli otsustanud teisiti ja üllatuslikult jäid kilod Hillele külge.