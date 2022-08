KUULA | Suhtejutud: kui eks võtab uuesti ühendust

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Eesti Naise podcast "Suhtejutud" Heiditi ja Risto vestlused Suhtejutud: kui eks võtab uuesti ühendust 1x 0.25

Kui Messengeri ilmub eksilt ootamatu sõnum „mis teoksil?“ või „kuidas läheb?“, on Risto arvates vaks vahet, kas endine partner kirjutab päeval või hoopis öösel ja nii, et ka mõni täht on viltu. Viimasest võib näiteks aimata, et lähenemiskatses on mängus alkohol. Iga selline väike detail võib anda aimu, milliste motiividega on tegu. Aga kui tüüp ilmub hoopis etteteatamata uksele, lill näpus? Mida siis teha?

Heidit toob selles situatsioonis välja olulise nüansi, milleks on suhte lõpu põhjused. Kes kellele uuesti läheneb – kas mahajätja mahajäetule või vastupidi? Millega peaks haiget saanud pool sellise lähenemiskatse puhul arvestama ja mille suhtes valvas olema? Kõige hullem, kui „vana arm“ ilmub välja sel banaalsel põhjusel, et midagi paremat tema armuelus parasjagu ei toimu.

Üks eriline tüpaaž „kummitavaid“ ekse on kontrollifriigid. Nad hoiavad kätt pulsil ja tahavad endist elukaaslast lõa otsas hoida. Risto kahtlustab, et see suur kontrollivajadus oli siis ilmselt ka üks põhjusi, miks suhe eelnevalt purunes.

Omaette põnev suhtedünaamika on eksidest seksisemud. Suur armastus on ammu lõppenud ja lahkugi mindud, aga ühtäkki otsustakse, et seksida võiks ikka edasi. Just sellisest suhtest räägib selle suve lavastus „Stseenid ühest abielust“, mida Heidit väga kiidab.

Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee