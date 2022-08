KAANELUGU | Näitleja Carmen Mikiver: kõige rohkem meeldiks mulle, kui vaataja mind „Apteeker Melchiori“ filmis ära ei tunneks

Carmen on looduslaps – nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Arvatavasti istub ta dressipükstes ja paljajalu ka oma auto roolis, mille logoks on hõbedane ring kolme perfektse haruga. Carmen Mikiverile tähendab see firmamärk arvatavasti täiuslikkust, milles elamise on näitlejanna iseenda jaoks loonud.

„Apteeker Melchiori“ sarja teine film on valmis saanud. Seal Annlini kehastav Carmen Mikiver on filmi ka ära vaadanud. „Oli parem kui sarja esimene film,“ ütleb Carmen ja prahvatab naerma. „Sa mängid seal umbes omavanust naist. Nii et oled vana ja kole?“ vihjan rollile. „Nagu ikka!“ vastab Carmen täiesti tõsiselt. Ja täiendab vastust firmanaeruga. Üks, mida ta naudib, on must huumor. Selle järgi on ta eluaeg ka sõpru valinud.