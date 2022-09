Tatraroad on maitsvad ja tervislikud. Tatratang on hea ka lihaasendajana, sest selles on märkimisväärselt taimset valku, rohkelt B-rühma vitamiine, asendamatuid aminohappeid ja mikroelemente. Teatud firmade mahe toortatrajahu sobib neile, kes soovivad vältida gluteeni. Mulle meeldib küpsetistes toortatrajahu pähkline maitse – tasub proovida!