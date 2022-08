REISIKIRI | Rännak narkoparunite poolest kurikuulsas Colombias – kardetud kogemusest sai elu eredaim puhkus

Tegelikult sai see ärevus alguse juba kuid enne reisi. Olen suur Lõuna-Ameerika riikide fänn ja tahtnud alati Colombias ära käia. Samas olen ka paraku suur maffiafilmide ja -seriaalide fänn ning lugenud palju raamatuid-artikleid narkoparunite kohta. Kes vähegi Colombia lähiajalugu teab, see mõistab. Mu enesepiinamine läks isegi niikaugele, et vaatasin Youtube’ist videoid, kuidas seal turiste röövitakse. Võin julgelt öelda, et ma pole kunagi enne ühtegi reisi nii palju sihtkoha kohta uurinud.