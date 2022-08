FOTOD | Pulm ja mesinädalad paradiisisaartel, mis kujunesid ägedamaks, kui noorpaar eales unistada oskas

Ivar (30) ja Jaanika (31) on armas paar, kes on koos olnud juba keskkoolist saati. Kihlusid noored varakult, kuid pulmadeni kuidagi ei jõutud. Kuni ühe päevani, kui Jaanika käis ilusalongis – ja see muutis nende elu. Ivar räägib nende loo.