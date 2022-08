VEINISOOVITUS | Roosa vein – veinimaailma „paha laps“. Osad neist on väga halvad, osad väga head. Millist eelistada?

Roosade veinide hullus (loe ülipopulaarsus) on kerinud üles juba viimased kümmekond aastat ja eriti ei kujutaks ette suve ilma särtsakalt jahutava, kuid lopsakalt marjase rosé’ta. Kuid nagu ikka, on maailm täis nii väga häid kui ka väga halbu roosasid veine. Samamoodi nagu on neid, kes seda armastavad, ja neid, kes roosat vihkavad. Rosé’d on veinimaailma enfant terrible’id, kuna nõudlus nende järele pidevalt suureneb, kuid arvamusi selle tendentsi kohta leidub seinast seina. Ühed peavad seda puhtalt raha tagaajamise projektiks (2020. aastal toodi turule seni apellatsioonides keelatud Prosecco Rosé, kuna nõudlus selle järele oli kasvanud tormiks), teised aga vaimustuvad roosade veinide maitserikkusest ja võimalusterohkusest.