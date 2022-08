KUULA | Laine Randjärv: sõnad „ei viitsi“, „ei taha“, „ei oska“ ei kuulu minu sõnavarasse

„Vabadus tähendab võimalust väljendada end vastavalt oma veendumustele,“ võtab Laine jutuks inimkonna ühe tuumteema. „Olen täna parimas kohas oma elus, kuid ka minul on olnud keerulisi perioode. Ei saa salata, et mulle on haiget tehtud inimeste poolt, kes mind ei tunne, ja avalikkuse hukkamõist on olnud osa sellest. Ent iga asi saab ühel hetkel otsa ja palju rahulikum on minna edasi, kui oled endast palju andnud. Ma nimetan neid vajalikeks õppetundideks, see kehtib ka etenduse „Surnus jänes“ kohta. Sellised asjad aitavad paksu nahka kasvatada,“ ütleb endine poliitik. „Võitluste suhtes olen maha rahunenud, aga mind ärritab lauslollus ja populism. Seda on meie ümber palju!“

Lapsed on Lainele alati olnud prioriteet. „Olin tippjuht ja olukordi, kus seadsin oma laste heaolu esikohale, oli palju. Kui läksin Vanemuise direktoriks, olid lapsed 8- ja 12-aastased. Minu töökohustustel ei olnud ajapiiri, seega olin alatasa ka nädalavahetustel ja hilisõhtutel töökohustustega hõivatud. Eks see oli malemäng töö ja pere vahel, aga olen ka linnavalitsuse istungitelt ära jooksnud, kui see on emana vajalik olnud. Olen kanaema,“ naerab Laine. „Naisena pead arvestama, et looduslik emainstinkt paneb prioriteedid paika ka tippjuhina töötades. Minu tütred on nüüd juba üle kolmekümne ja üks neist on ka ise ema. Olen neilt küsinud, et kas ma olen olnud halb ema, sest sain nende jaoks kohal olla vähem kui oleksin soovinud. Nad vastasid, et on saanud ise kasvada ja ise valikuid teha, ma ei istunud neil kukil. Vabadus kasvatab lastes iseseisvust ja ise hakkamasaamise oskust. Igal olukorral on plussid ja miinused,“ leiab Laine.