Rindel sõdiva mehe naise tunnetest: ma oleks surunud end abikaasa vastu ja lihtsalt hinganud sisse ta lõhna

Me lämbusime kodust lahkudes kurku tõusvaist pisaraist ja sõitsime edasi. Siin on mu ülikool. Võimsad valged sambad paistavad kastanipuude võrade vahelt. Meenus, kui olin 16aastane, sain ülikooli sisse, kuid õppemaks oli üüratu. Need olid ülemaailmse kriisi aastad ja vanemad ei saanud seda summat välja käia isegi hommikust õhtuni tööd rügades.