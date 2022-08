„Pakkusime talle kodu, miks ta halvasti käitus?“

Kariina ema Linda (50) mäletab hästi, kuidas raskelt haige eksämm temalt nõu küsis. „Ta uuris minult, mis saab siis, kui tema enam lapsi kasvatada ei jaksa. Nii ma seletasingi, et ilmselt pannakse nad lastekodusse,“ meenutab Linda. Kõik kolm last olid küll ka ristitud, aga keeruliseks tegi olukorra asjaolu, et igaühe ristivanem oleks nõus olnud üles kasvatama vaid omaenda ristilapse. Laste keerulist ja kurba saatust arutades leiti üheskoos, et lapsed ei peaks võõras peres kasvama, sest neil on sugulased olemas. Nii Kariinale kui ka Lindale tundus kahe õe ja ühe venna eraldamine mõeldamatu.



Kariinal on siiani meeles, kui optimistlikult ta suhtus mõttesse, et onulapsed neile elama tulevad. Ehkki lähedasi suhteid ei olnud, olid nad veresugulased, pealegi lapsed. Neid ei saa ju koduta jätta. „Ma ei teadnud, mida see päriselt tähendab. Olin ise samuti alles laps.“



Kolme lapse ema Linda, kelle enda pesamuna oli tollal vaid kahene ning vanim äsja täiskasvanuks saanud ja pesast välja lendamas, otsustas väljakutse vastu võtta ning laste eestkostjaks hakata. Vanemlikud õigused olid onule siiski alles jäetud, olgugi et ei siis ega edaspidi ta isarolli enam ei täitnud.