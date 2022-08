Mihkel Raud: ole tõega ettevaatlik. Iga kontorimusi pole petmine, kuid sellest rääkimine võib juhtumi su partneri silmis selliseks muuta

Miks on nii, et kui „vanarahvas“ midagi on öelnud, peab nüüdisaegne inimene selle järgi elama? Justkui olnuks kaks sajandit tagasi elanud eestlased eriliselt informeeritud ning tänased ei suudaks ilma valgustatud vanarahva tarkusteta kuidagi ellu jääda. Ometi pole see ju tõsi, paljud vanasõnad on ajale jalgu jäänud.