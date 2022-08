ARMSAD FOTOD | Koera näoga kaitseinglid – veepäästekoer toob ohus lapse veest välja, pukseerib paati, viib uppujale päästerõnga

Landseer Mooni tuli perre koroonaajal. Ta on Rasmuse (5) ja Sandri (7) suurim sõber ja valvab lapsi hoolega. Sellepärast ei võta Kristina neid trenni kaasa: Mooni tähelepanu on kohe häiritud.

Auh-auh, riidleb lõvisuurune Sparri. Talle ei meeldi, et peremees Aare on temata vees. Veel enam on Sparrile vastukarva, et teised koerad järves käsklusi täidavad. Tema tahab ise!