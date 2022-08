KUULA | Suhtejutud: „Sa kogu aeg teed nii!“ ehk kas mehe vaikimine võib-olla test?

Nimelt saabus Ristole ja Heiditile kiri, kus üks naisterahvas kurtis selle üle, et tema viimastes suhetes on mehed millegipärast mingi perioodi järel vaikseks muutunud. Kas viga on naises endas või tuleks probleemi otsida meestest? On see äkki mingi test? Kui palju peaks suhetes üldse verbaalset suhtlust olema?



Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee.