Noore naise enesetunne oli pikemat aega kehv – süda paha, pidev väsimus, depressioon. Vereproovist selgus tõsine diagnoos

Tagantjärele oma enesetunnet analüüsides arvab Elisabeth, et põdes haigust vähemalt kolm aastat, enne kui diagnoosi sai ja ravi algas.

Selle haiguse korral kahjustavad teraviljades (nisus, rukkis, odras) leiduvad valgud inimese peensoole limaskesta nii, et selle hatud järk-järgult hävivad. Nendel hattudel on aga kanda väga tähtis roll: just nende kaudu imenduvad organismi toitained, mida meie keha toimimiseks vajab. Kahjustunud peensoole tõttu tekib organismis elutähtsate valkude, vitamiinide ja mineraalainete puudus, mis omakorda loob soodsa pinnase igasugu haiguste tekkeks.