Teekond maailma äärele ja elu katusel

Et kõik ausalt ära rääkida ja asjalood selged oleksid, alustan sellest, et olen kogu täiskasvanuea jaanipäevad veetnud ühel imekaunil Eesti saarel. A-la-ti, seal on olnud imeline, maailma kõikse toredam. Lapsed kilkavad, kargavad merre, kõik saunatavad ja sumisevad ümber hiigellõkke. Sõbrad on koos ja aega on, festival aina kestab. Pavlova sisse läheb 40 muna ja kaunistuseks kõrgub torn metsmaasikaid, pastat keedetakse 10liitriste pottidega ja grill huugab ööpäev nonstop. Aga asjalood ju muutuvad. Sel aastal olid kõik lapsed ootamatult suureks saanud. Igaühel oli jaanipäeva veetmiseks oma plaan ja Muhu saare lahke pererahvas sõitis hoopis Veneetsiasse…