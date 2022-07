Heidit Kaio soovitab: kodused ilumasinad, mis teevad sama tubli töö kui kallid salongihooldused

Kosmeetilises iluaias loeb järjepidevus! Salongihoolduses käimine on iseenesest mõnus, kuid kurnab rahakotti. Mina eelistan mässata masinatega kodus. Õnneks on salongimasinate analooge poes saada ja need on üpris taskukohased. Masinaid kodus kasutades hoian raha kõrval kokku ka aega – saan protseduure teha ilma kohtumist kinni panemata.