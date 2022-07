KUULA | Suhtejutud: „Aga miks sina mulle musi ei anna?“ ehk avalikult kiindumuse välja näitamisest

Heidit arvab, et osadele inimestele on avalikult kiindumuse välja näitamine raske, samas on ka inimesi, kes kipuvad seda üleliia palju tegema. On neil midagi endale või parterile tõestada vaja?



Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee